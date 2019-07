Mannelijk viergeslacht Bollaert heist zich in bedrijfskledij Arcelor Mittal: “Familie werkt al drie generaties voor het bedrijf” Yannick De Spiegeleir

14 juli 2019

12u02 0 Lokeren Lotte Vandenberghe (23) en Kenneth Bollaert (29) werden op 16 mei de fiere ouders van Lucas. Hun zoontje zorgt meteen voor een mannelijk viergeslacht in de familie.

Omdat zowel stamvader Kamiel (84), opa Christiaan (59) als papa Kenneth (29) aan de slag zijn of waren bij Arcelor Mittal (het vroegere Sidmar, red.) liet de familie een mini-uitrusting van het bedrijf maken voor de kleine Lucas. “De bazin van mijn moeder heeft de overall speciaal op zijn maat gemaakt”, verduidelijkt Kenneth. Of de kleine Lucas later ook aan de slag gaat bij Arcelor Mittal laat de familie Bollaert nog in het midden. “Al lijkt hij er door onze familiegeschiedenis wel voor in de wieg gelegd.”