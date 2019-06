Man steekt broek af voor dame op fiets en riskeert nu tien maanden cel Nele Dooms

26 juni 2019

15u11

Johan D. uit Lokeren is voor de Dendermondse rechter verschenen wegens openbare zedenschennis. In het najaar van 2018 viel hij een dame lastig die langs de Durmedijk in Lokeren fietste. Hij ging naast haar rijden en haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek. De vrouw verwittigde de politie, die de man wat later nog in de buurt kon aantreffen.

Opwelling

Aanvankelijk kreeg de dader de kans om de zaak te regelen met een minnelijke schikking. Maar dat mislukte omdat hij zijn eerder afgelegde bekentenissen introk. Gevolg was dat hij het aan de rechter moest komen uitleggen. D. daagde echter niet op tijdens zijn proces en liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Mijn cliënt is niet aanwezig omdat hij zich enorm schaamt om wat er gebeurd is”, zei die. “Het is volgens hem in een opwelling gebeurd. Hij kan zelfs niet uitleggen waarom hij dat eigenlijk gedaan heeft, hij weet het zelf niet.” De openbaar aanklager vroeg de rechter om een gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 250 euro. D.’s advocaat drong aan op een werkstraf. De rechter velt vonnis op 17 september.