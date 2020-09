Man rijdt 17 jaar (!) lang met vervallen rijbewijs: al 25 keer betrapt, maar nu is maat vol voor rechter D’Hondt Koen Baten

Lokeren Politierechter Peter D'Hondt heeft I.B. bij verstek veroordeeld nadat hij opnieuw betrapt werd achter het stuur met een vervallen voorlopig rijbewijs. De man is niet aan zijn proefstuk toe: B. werd al 25 keer betrapt, maar liefst 17 jaar aan een stuk. De man kwam zelf niet opdagen in de rechtbank.

I.B. was overduidelijk niet aan zijn proefstuk toe, dat besefte ook Peter D’Hondt die besloot dat het na 17 jaar over en out was voor de bestuurder. Naast de celstraf kreeg hij ook een fikse geldboete van 16.000 euro en een rijverbod van tien jaar. Hij werd ook ongeschikt verklaard en zal alle examens opnieuw moeten afleggen als de politierechter hem terug geschikt verklaard.

Het Openbaar Ministerie drong ook aan om het voertuig verbeurd te verklaren van de man en hem onmiddellijk aan te houden met het gevaar op recidive. De politierechter ging hierop in en besloot de man onmiddellijk naar de gevangenis te sturen.