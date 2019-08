Man opgesloten in de cel na dronkemansruzie Kristof Pieters

28 augustus 2019

In een café op de Markt van Lokeren is het dinsdagavond tot een handgemeen gekomen tussen een man en een vrouw. Beiden zijn veertigers. Een dronken man kwam wat later in het café verhaal halen. De agenten vroegen enkele malen aan de man om zich niet te moeien. Hij moest uiteindelijk bestuurlijk aangehouden te worden.