Man geeft zich valselijk uit voor stadswerkman Kristof Pieters

19 februari 2020

18u52 18 Lokeren De politie van Lokeren waarschuwt voor een man die zich dinsdag valselijk heeft uitgegeven voor een stadswerkman. De man probeerde met een smoes binnen te geraken om het tuinhuis te komen opmeten.

De bewoners waren zelf niet thuis. Het was de poetsvrouw die rond 16 uur de deur opende van de woning in de Derbystraat in Lokeren. De man aan de deur gaf zich uit voor een stadswerkman die de opdracht had om het tuinhuis op te meten. De poetsvrouw vertrouwde het zaakje niet en alarmeerde politie. De technische dienst liet intussen weten dat het zeker geen stadswerkman was. Opletten dus.