Man die woning binnenreed waarbij vrouw het leven liet: “Remmen en stuuras waren stuk waardoor ik niets meer kon doen” Koen Baten

09 oktober 2020

13u48 0 Lokeren Rida A. uit Lokeren is deze ochtend voor politierechter Peter D’Hondt verschenen nadat hij op 16 oktober 2017 een woning was binnengereden met zijn auto. Daarbij was een brand ontstaan waarin de 65-jarige bewoonster van het huis om het leven kwam. De man sloeg na het ongeval meteen op de vlucht, maar kwam later terug ter plaatse. “Ik was in paniek naar huis gelopen en wist niet wat ik moest doen”, verklaarde A.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23.30 uur ‘s avonds aan de Markt in Lokeren. De man was kort voordien in zijn voertuig gestapt en reed aan hoge snelheid de Markt op, waar het misliep. Hij reed recht vooruit een woning binnen, waarna een hevige brand uitbrak. De jongeman van 23 kon nog uit zijn voertuig stappen en liep meteen in paniek weg. “Mijn stuuras werkte niet meer en ook de remmen gingen niet meer", verklaarde A. vandaag voor de rechter.

De bewoonster die boven lag te slapen, de 65-jarige Vera van Poolse origine, overleefde de brand niet ondanks een reddingspoging van een buurtbewoner.

Onder invloed

Omdat de man op het moment van de feiten onder invloed was van cannabis en cocaïne werd een dokter aangesteld. Op 5 oktober werd hij gecontroleerd, maar de resultaten hiervan zijn nog niet binnen. Op dit moment zit de man ook in de gevangenis van Dendermonde voor het dealen van cocaïne.

De zaak werd daarom uitgesteld naar 20 november, maar de politierechter gaf de man alvast een stevige veeg uit de pan. “Je loopt weg nadat een huis in brand vliegt terwijl de kans groot is dat er op dat moment iemand aanwezig is. Dit is absoluut not done", besloot D’Hondt.