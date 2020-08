Mama Recto brengt Filipijnse loempia’s aan huis: “Willen ook op markten en festivals staan” Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2020

14u32 0 Lokeren In volle coronacrisis maakten Christopher De Pagie en Dian Recto hun droom waar. Onder de vlag van Mama Recto brengen ze huisbereide Filipijnse loempia’s aan huis. “In de toekomst hopen we met onze foodtruck ook op markten en festivals te staan.”

Actief in de IT-branche speelde Christopher al langer met het idee om samen met zijn vrouw Dian de sprong te wagen naar een eigen loempiazaak. “Dat onze opstart samen zou vallen met de coronacrisis hadden we niet ingecalculeerd, maar het heeft ons niet tegengehouden”, vertelt de Lokeraar.

Het koppel bereidt alles met de hand. De naam ‘Mama Recto’ verwijst uiteraard naar de achternaam van Dian, maar ook naar de Filippijnse kookkunsten die ze leerde van haar moeder. “Lumpiang Shanghai oftewel Filipijnse loempia’s zijn een niet te versmaden lekkernij als tussendoortje, voorgerecht of zelfs hoofdgerecht. Wij bieden de Filipijnse specialiteit aan voor particulieren en handelaars.” Je kan kiezen uit loempia’s met een vleesvulling of groentjes. Het koppel biedt ook haar eigen chili- en sweet chilisaus aan. “We hadden ook plannen om op de wekelijkse woensdagmarkt te staan, maar dat blijkt momenteel niet mogelijk. Corona trok ook een streep door onze intentie om in de Food Street van de Fonnefeesten te staan.”

Mama Recto levert gratis in Lokeren vanaf tien stuks en in Zele, Waasmunster, Sinaai, Zeveneken, Beervelde vanaf 20 stuks.

Voor meer informatie of bestellingen kan je contact opnemen via 0472/07.19.05, mamarecto@gmail.com of een bericht sturen naar de Facebookpagina van Mama Recto.