Luister naar podcastverhalen op Lokerse picknickbankjes Yannick De Spiegeleir

04 augustus 2020

16u12 0 Lokeren Op verschillende picknickbanken in Lokeren kan je luisteren naar verhalen van de podcast Het Bankje.

Het concept brengt theater zelfs in coronatijd tot bij het publiek: je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje en je bent getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Je scant met je smartphone de QRcode op het bankje en je bent meteen getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen.

“De honger naar cultuur is groot! Open Doek mee na over mogelijke andere theatervormen. Net zoals in het theater: pakkende levensdialogen die mensen kunnen beroeren, waarin mensen zich kunnen herkennen maar nu op een bankje”, zegt Joke Quaghebeur, directeur van Open Doek

Meer informatie over de verschillende verhalen, de auteurs, de (stem)acteurs en de visueelgrafische talenten lees je op www.opendoek.be/hetbankje. De verschillende locaties van de banken in Lokeren vind je via deze link: https://lokeren.be/zomeren-in-lokeren/zomerevenementen/open-doek-het-bankje.