Ludo Gerits (Vlaams Belang) stopt na 22 jaar als gemeenteraadslid Yannick De Spiegeleir

08 juli 2020

15u28 1 Lokeren Op de gemeenteraad van juni werd afscheid genomen van VB-gemeenteraadslid Ludo Gerits. Hij zetelde tussen 1995 en 2020 meer dan 20 jaar voor zijn partij in het Lokerse halfrond.

Gerits was de begrotingsspecialist van zijn partij. In 2012 verdween hij even van het politieke toneel, maar in april 2016 maakte hij zijn terugkeer bekend als opvolger van Werner Marginet in de gemeenteraad. “We respecteerden Ludo voor zijn kennis van de stadsfinanciën”, aldus burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) tijdens zijn afscheidsrede. De burgemeester nam ook de tijd om een tekst voor te lezen die de kinderen van Gerits’ aan hem bezorgden.

Gerits wordt vanaf september vervangen door partijgenoot Patrick Daeyaert die momenteel in het Bijzonder Comité Sociale Dienst zetelt voor het Vlaams Belang. Daeyaerts plaats zal ingenomen worden door Senna Poppe.