Lokerse Zwemvereniging (LZV) viert 50-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

11u56 2 Lokeren Op het stadhuis van Lokeren is dit weekend de Lokerse zwemvereniging gehuldigd in het kader van haar 50-jarig bestaan.

Om het competitiezwemmen op een hoog niveau te handhaven, werden reeds in de jaren ’70 en ’80 zwemstages georganiseerd in Lloret de Mar en later in Sankt Vith en Oostende, wat uniek was in die tijd. Vandaag worden deze stages nog steeds georganiseerd en vinden ze plaats in Rosas.

Momenteel bestaat de club uit een zwemschool en afdeling competitiezwemmen. LVZ biedt daarnaast ook recreatief en openwaterzwemmen aan.