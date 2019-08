Lokerse producer Aradon (18) lanceert nieuw nummer ‘Show Me’: “Samenwerking met Anna Cordy van The Voice Kids” Yannick De Spiegeleir

16 augustus 2019

10u03 0 Lokeren De 18-jarige Thomas Van Raemdonck uit Lokeren, alias producer Aradon, heeft zopas een nieuw nummer op de wereld los gelaten. Anna Cordy van The Voice Kids neemt de zanglijnen voor haar rekening. “Haar coach Sean Dhondt omschrijft Show Me als een perfect nummer om een cocktail te drinken bij zonsondergang op Ibiza”, zegt Van Raemdonck.

Aradon is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn debuutsinglekwam tot stand na een samenwerking met Oscar Santos, de zoon van Tine Embrechts. Het nummer werd al 150.000 keer beluisterd op Spotify. Voor zijn tweede nummer werkte Van Raemdonck samen met Marilys, een andere finaliste van The Voice Kids en werd uitgebracht op het label van Dimitri Vegas & Like Mike.

Met Show Me wil Aradon definitief doorbreken. “Het nummer staat nog maar een week online en is intussen al 25.000 beluisterd.” Wie het nummer wil beluisteren kan dat via deze link: https://open.spotify.com/album/3CyYz1uF0qTlQZGX6n9bpV.