Lokerse postzegelbeurs verhuist naar fuifzaal sport- en jeugdcomplex Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

12u49 0 Lokeren Voor de 38ste editie van hun Nationale Postzegelbeurs op zondag 1 maart verhuist de Koninklijke Lokerse Postzegelkring het evenement van de parochiezaal op de Heirbrug naar de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex.

“We kregen de steun van schepen Marina Van Hoorick (Open Vld) om dit mogelijk te maken. Voor onze kring is dit een stap in de goede richting voor onze toekomst”, zegt voorzitter Guido Lantheere.

De beurs vormt een trekpleister en trekt jaarlijks bezoekers uit de regio, maar ook postzegelverzamelaars uit Wallonië, Noord-Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen. De beurs vindt plaats van 9 tot 16 uur en is gratis toegankelijk. Je kan er ook een speciaal nummer van heemkundige Kring De Souvereinen aankopen over de geschiedenis van de Post in Lokeren.