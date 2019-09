Lokerse paardenworsten verkozen tot Hét Streekproduct 2019: “We konden amper slapen door de spanning” Yannick De Spiegeleir

28 september 2019

06u00 0 Lokeren Onze lezers hebben de Lokerse paardenworst verkozen tot Hét Streekproduct 2019. De lekkernij, gekend in Lokeren en ver daarbuiten, is de winnaar van de wedstrijd die Het Laatste Nieuws organiseerde in samenwerking met VLAM. Slager en voorzitter van het Lokerse Beenhouwers Syndicaat Frank De Nul en zijn vrouw Cindy Vermeulen weten met hun geluk geen blijf. “Samen met onze collega-slagers hebben we zoveel mogelijk fans gemobiliseerd.”

Zichtbaar geëmotioneerd namen Frank en Cindy gisterenochtend de bloemen en de emaillen gevelplaat met het label van de streekproducten in ontvangst. Die werden hen onder begeleiding van een mini-trommelorkest bezorgd door vertegenwoordigers van onze krant, VLAM en burgemeester Filip Anthuenis en schepen van Middenstand Claudine De Waele.

Slaappilletje

Het slagerskoppel was de afgelopen weken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer om hun klanten en bij uitbreiding alle Lokeraars te scharen achter de Lokerse paardenworsten. Lokale Facebookgroepen werden overstelpt met de oproep om te blijven stemmen voor het streekproduct. “En toch zijn we een beetje overdonderd door dit nieuws”, vertelt Frank. “Door de spanning die de wedstrijd creëerde konden we moeilijk de slaap vatten. Cindy heeft zelfs een pilletje moeten nemen. Tegelijkertijd geloofden we in onze kansen, want de Lokerse paardenworsten kunnen rekenen op een enorme achterban en alle beenhouwers die ze verkopen hebben hun schouders gezet onder de actie. Zelfs de Lokerse Feesten hebben een videoboodschap gedeeld op hun Facebookpagina om ons te steunen en ook middenstanders die de paardenworsten niet verkopen hingen een affiche van de wedstrijd aan hun etalage.”

Het ongebreidelde enthousiasme en de intense campagne die de Lokerse slagers op poten zetten, tekent zich ook af in de uitslag van de wedstrijd. De Lokerse paardenworsten laten iets minder dan 150 andere streekproducten achter zich. In de finale haalden ze meer dan het dubbel aantal stemmen dan hun eerste achtervolger: het Aarschots gebak. “Een fantastisch resultaat. Toch wil ik ook de mensen van Patisserie Deleu (de producent van het Aarschots gebak, red.) van harte proficiat wensen. We broeden al op plannen om samen een evenement te organiseren waar de paardenworsten en het gebak hand in hand gaan.”

De Lokerse slagers hebben bovendien plannen om hun zege duchtig vieren. “Volgend weekend staat het jaarlijks feest van het Beenhouwers Syndicaat op het programma in het Biznis Hotel. De paardenworsten zullen daar uiteraard hun plaats hebben, met de jonge bestuursleden brengen we er altijd een act voor onze collega’s. Deze keer hebben we een rapnummer geschreven over de paardenworsten”, lacht Frank.

Bij Vleeshal De Nul merkten ze tijdens de wedstrijd al een boost in de verkoop van de Lokerse paardenworsten. “We verwachten dat dat effect nog wel een tijdje zal aanhouden. De Lokeraars zijn net als ons ontzettend fier op hun streekproduct.”