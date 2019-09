Lokerse paardenworsten verkozen tot finalist Hèt Streekproduct 2019 HLN kiest hét Streekproduct 2019 Yannick De Spiegeleir

17 september 2019

15u20 1 Lokeren Onze lezers hebben de Lokerse paardenworsten verkozen tot finalist van de HLN-wedstrijd Hét Streekproduct 2019. “We danken onze klanten voor de massale steun”, zegt Frank De Nul, voorzitter van het Koninklijk Beenhouwers Syndicaat van Lokeren.

De Lokerse paardenworsten haalden het in onze regio met 614 stemmen van de Belgische peperkoek (522 stemmen) en Dendermondse kop (273 stemmen). De Lokerse slagers, die de paardenworsten aan de man brengen, zijn fier op hun verkiezing als finalist. “Deze erkenning is echt super. We hebben onze klanten massaal opgeroepen om te stemmen, zowel in onze winkels als op sociale media. Sommige mensen brachten jullie krantenartikel zelfs mee naar de zaak”, zegt De Nul. “De wedstrijd zorgt bovendien echt voor een boost in de verkoop en onze paardenworsten zijn sowieso al een populair product. Ze zijn zelfs bekend tot ver buiten de grenzen van onze stad. Zo kregen we recent nog klanten over de vloer die ze in Hasselt gaan serveren aan hun familie.”

De Nul en zijn collega-slagers hopen dat de Lokerse paardenworsten ook nationaal potten kunnen breken in de verkiezing van het beste streekproduct. “We nemen het op tegen een andere producten met een grote bekendheid, maar ik geloof in onze kansen. Onze Lokerse paardenworsten zijn een op en top streekproduct. Om onze verkiezing als finalist te vieren, gaan we alvast paardenworsten met frietjes eten”, lacht hij.

In de tweede stemfase van Hèt Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Hét Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.