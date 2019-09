Lokerse paardenworsten op kop in wedstrijd Hét Streekproduct Yannick De Spiegeleir

22 september 2019

De Lokerse paardenworsten zijn aan een sterk parcours bezig in onze HLN-wedstrijd Hét Streekproduct 2019. In een nek-aan-nekrace met het Aarschots gebak voert de Lokerse lekkernij momenteel de stand aan.

Op sociale media voert de Lokerse beenhouwersbond een vurige strijd om stemmen te ronselen. De strijd is echter nog niet gestreden, want nog tot donderdag 26 september 12 uur kan je dagelijks een stem uitbrengen via de HLN-app of streekproduct.hln.be.

Het volledige verhaal van de Lokers paardenworsten lees je hier:

https://www.hln.be/in-de-buurt/lokeren/lokerse-paardenworst-van-het-koninklijk-beenhouwers-syndicaat-van-lokeren-van-eten-voor-arme-mensen-tot-delicatesse~a455b72b/