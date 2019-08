Lokerse paardenworst van het Koninklijk Beenhouwers Syndicaat van Lokeren: “Van eten voor arme mensen tot delicatesse” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Yannick De Spiegeleir

31 augustus 2019

07u00 0 Lokeren De Lokerse paardenworsten in tomatensaus zijn sinds de doortocht van de Britse zanger én vegetariër Morrissey op de Lokerse Feesten bekend tot ver buiten de grenzen van Lokeren. “Elke slager legt zijn eigen accenten bij de bereiding van de lokale lekkernij”, zegt Frank De Nul, voorzitter van het Koninklijk Beenhouwers Syndicaat van Lokeren.

De oorsprong van het streekproduct ligt in het arbeidersmilieu. Aan het begin van de twintigste eeuw leefden heel wat inwoners van Lokeren in armoede en het enige stukje vlees dat veel mensen zich konden veroorloven, was paardenvlees: goedkoop en toch voedzaam. Geen filet of biefstuk, maar vlees van afgedankte knollen van de paardentram, trekpaarden uit de Antwerpse haven en zelfs uit de Limburgse koolmijnen.

Later werden de paarden zelfs geïmporteerd uit Polen. “Oudere generaties herinneren zich nog de tijd dat dieren levend in het station van Lokeren arriveerden. Er waren in die tijd ook heel wat paardenslachters actief in de regio”, weet De Nul, die zelf een slagerszaak heeft in de Zelestraat en enkele jaren geleden de fakkel overnam van Willy Verbust als voorzitter van de plaatselijke vakvereniging voor beenhouwers.

Iedereen bereidt ze volgens een eigen recept: met of zonder champignons, met meer of minder groenten en kruiden Frank De Nul

Feestmaal

Het waren de Lokerse slagers die op de proppen kwamen met het idee om de verse paardenworsten te bereiden in tomatensaus. “Ook nu nog bereidt iedereen ze volgens een eigen recept: met of zonder champignons, met meer of minder groenten en kruiden”, verduidelijkt De Nul. “Gaandeweg groeide het uit van eten voor arme mensen tot een delicatesse en nu serveren Lokeraars het vaak als feestmaal als ze bezoekers over de vloer krijgen van buiten de stad.”

Hetze

De paardenworsten zijn ook onlosmakelijk verbonden met de Lokerse Feesten. Als festivalhapje zijn ze in de Durmestad populairder dan frieten of hamburgers. Zeker sinds de doortocht van Morrissey. Om de voormalige zanger van The Smits , die vegetariër is, op zijn wenken te bedienen, lastten de organisatoren in 2011 een vleesarme dag in bij zijn doortocht. Door de hetze die daarop ontstaan is, werden de paardenworsten populairder dan ooit. Ter vergelijking: voor de komst van Morrissey verkocht het stadsfestival zestig kilogram worsten per dag, sinds 2011 schommelt het gemiddelde rond negentig tot honderd kilogram per dag.

Voor de komst van Morrissey verkocht men op de Lokerse Feesten zestig kilogram worsten per dag, sinds 2011 schommelt het gemiddelde rond negentig tot honderd kilogram per dag

De enige, echte Lokerse paardenworsten zijn verkrijgbaar bij tien slagers: slagerij De Boever in de Heirbrugstraat, slagerij Tony op de Oude Heerweg, Vleeshal De Nul in de Zelestraat, Bioslagerij Meert in de Sterrestraat, slagerij Rouges in het Lammeken, slagerij Franky & Els op de Oude Bruglaan, slagerij Kurt & Leen in de Heiendestraat, Hoeveslagerij De Vierklaver in de Hemelseschoot, slagerij Vehent in de Bergendriesstraat en slagerij De Wandelaar in Daknamdorp.

