Lokerse paardenworst heeft nu ook eigen rapnummer: “Winst HLN-wedstrijd in de verf zetten” Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

14u52 3 Lokeren Op het jaarlijkse feest van het Lokerse beenhouwerssyndicaat hebben de bestuursleden een rapnummer ten berde gebracht over de Lokerse paardenworsten. "Het is onze manier om de winst van de paardenworsten als Hèt Streekproduct van het jaar in de verf te zetten ", zegt voorzitter Frank De Nul.

Petjes, kettingen, T-shirts van Sporting Lokeren en een vette hiphopbeat. Meer hadden de slagersmannen en -vrouwen niet nodig om de aanwezigen op hun hand te krijgen in het Biznis Hotel. “Echte Lokerse (paardenworsten) is met tomatten, superlekker niet te schatten”, rappen De Nul en zijn gevolg. Het filmpje met een opname van het rapnummer werd intussen druk gedeeld. “Elk jaar zetten we met ons bestuur een act neer op het feest voor de collega’s uit de streek”, vertelt De Nul. “Dit jaar leek ons het uiteraard een leuk idee om aan de slag te gaan met de Lokerse paardenworsten nu ze verkozen werden als Hét Streekproduct in de verkiezing van HLN en VLAM.”