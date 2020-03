Lokerse middenstand bundelt krachten tegen coronavirus: “Later open op vrijdag” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2020

14u59 14 Lokeren In het weekend mogen handelaars die geen voeding verkopen de deuren niet openen. Dat belet de middenstand in Lokeren niet om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen.

“We hebben de koppen bij elkaar gestoken en op vrijdag blijven we langer open zodat we langer kunnen shoppen. Zo willen we de sluitingen in het weekend compenseren”, zegt Sophie Snoeck namens de middenstanders. Om de groepsgeest aan te wakkeren, gingen de handelaars zaterdag op stap voor een wandeling door natuurreservaat het Molsbroek. Onderweg hielden ze halt bij Lieve Bloemen in de Knokkestraat. Zij is één van de sterkst getroffen handelaars in de stad, want ze zag verschillende opdrachten voor onder meer begrafenissen en huwelijken op het laatste moment afspringen. “Door op afspraak te werken, probeer ik toch nog bloemen aan de man te brengen. We vragen onze klanten eerst een seintje op voorhand te geven.”