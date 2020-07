Lokerse matrassenproducent Somnis maakt mondmaskers voor Ab InBev Yannick De Spiegeleir

12 juli 2020

14u53 0 Lokeren Ab InBev gaat in zee met matrassenproducent Somnis Bedding uit Lokeren om eigen mondmaskers te produceren voor het personeel in de Europese vestigingen. InBev investeert zelf in de machines, die maandelijks 500.000 chirurgische mondmaskers moeten produceren.

Somnis Bedding is het bedrijf van Hans Van Duysen: de voorzitter van KSC Lokeren - Temse. Het gaat naar eigen zeggen om een van de eerste productiesites voor hoogwaardige mondmaskers in ons land. Een eerste grote lading van 300.000 mondmaskers zal de Leuvense biergroep schenken aan zijn café-uitbaters en bierhandelaars. Voor hen is het dragen van een mondmasker verplicht. Maandelijks zijn er zowat 200.000 mondmaskers nodig voor de eigen personeelsleden in de Europese brouwerijen, kantoren en depots. Het overige deel van de maandelijkse productie zal het bedrijf aan lage prijs aanbieden aan de partners zoals de cafés. De eerste partij mondmaskers wordt nu gemaakt op een prototype in Duitsland, verduidelijkt de woordvoerster. De machine bij de matrassenproducent in Lokeren zal eind juli operationeel zijn. Omdat er een aantal gelijkenissen zijn tussen de gebruikte materialen en het productieproces van matrassen en mondmaskers, kon het Lokerse bedrijf snel schakelen, klinkt het.