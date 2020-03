Lokerse leerkracht doet oproep: “Schenk oude bedrijfscomputers aan leerlingen die er thuis geen hebben” Yannick De Spiegeleir

30 maart 2020

16u19 1 Lokeren Door de coronacrisis viert onderwijs via het internet hoogtij. Leerkracht Danny Nuyten uit Eksaarde merkt evenwel dat een pak leerlingen thuis niet beschikken over een computer of een internetverbinding.

“Het is leuk dat er veel educatief materiaal online beschikbaar is, maar sommige leerlingen kunnen er helaas geen gebruik van maken”, zegt Nuyten. “Het is belangrijk dat dit thema op de agenda komt. Ik wil me nu al engageren om bedrijven aan te spreken die hun oude computers vervangen door nieuwe exemplaren en internetproviders proberen overtuigen om elke student van een bepaald volume surfcapaciteit te voorzien.”