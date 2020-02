Lokerse koppels over Valentijnsdag: “Liefde is… samen een wafel eten op de woensdagmarkt” Yannick De Spiegeleir

13 februari 2020

15u19 3 Lokeren Met Valentijnsdag, op vrijdag 14 februari, staat de hoogmis van de liefde voor de deur. Wij vroegen drie koppels uit Lokeren naar de betekenis van valentijn en liefde in hun leven.

“Als we ruzie maken, ga ik op zijn schoot zitten zodat hij niet gaat lopen”

Emma Lombaert (84) en Albert De Baere (86) wonen samen in woonzorgcentrum Hof Ter Engelen. Sinds jaar en dag zijn ze onafscheidelijk.

“Valentijn vieren wij niet meneer, maar na al die jaren zie ik ‘mijn Pitouke’ nog even graag”, vertelt Emma liefkozend over Albert. In hun actieve jaren schuimden ze samen als standhouders rommelmarkten af en ook in het rusthuis zijn ze niet van elkaar weg te slaan. “Toen ik haar de eerste keer zag, wist ik meteen dat we bij elkaar zouden passen”, weet Albert. “Ik ben voor zijn ‘jongensmuileke’ gevallen”, giechelt Emma. Ruzie heeft het koppel naar eigen zeggen bijna nooit. “En als het er dan toch eens van komt, ga ik op zijn schoot zitten zodat hij niet kan gaan lopen”, lacht Emma.

“Liefde is… samen een wafel eten”

Met twee kleine kinderen is het voor Tom Impens (34) en Charona Demeyere (32) geen sinecure om tijd te maken voor een vleugje romantiek. “We genieten van de kleine momenten samen. Door bijvoorbeeld op een vrije dag samen een wafel eten op de woensdagmarkt met ons zoontje.”

Hun dochtertje Gitte (4) zit al in de kleuterklas, maar broertje Warre (1) gaat nog naar de crèche. Tom en Charona hechten niet zoveel belang aan Valentijnsdag, maar vinden het wel belangrijk om geregeld tijd te maken voor elkaar. “Als de babysit komt, gaan we samen eens lekker tafelen en als we allebei een vrije dag hebben, trekken we erop uit zoals vandaag (woensdag, red.) naar de woensdagmarkt in Lokeren”, vertelt Tom. Het meest romantische dat hij ooit al voor haar heeft gedaan? “Als het valentijn is, brengt Tom een bos rozen mee van de supermarkt”, grapt Charona. “Maar hij heeft mij ook al eens getrakteerd op een reis naar New York.”

“Haar kookkunsten hebben mij betoverd”

Steven De Caluwé (38) en Ploipailin Suebsri (30) staan op Valentijnsdag achter het fornuis om hun gasten te verwennen in hun restaurant ‘Cozy Thai’ in de Spoelewijk. “We genieten er zelf van om mensen in de watten te leggen”, zegt het koppel.

Het was de liefde voor de keuken die Steven en Ploipailin deels samenbracht. “Mijn vrouw haar roots liggen in Thailand. Ze zeggen weleens dat de liefde door de maag gaat en ik kan dat zeker bevestigen. Haar kookkunsten hebben mij mee betoverd”, lacht Steven.

Naast het runnen van hun restaurant besteden Steven en Ploipailin ook veel tijd aan hun dochtertje Steffi (3). Toch zorgen ze ook voor momenten om met hun tweetjes te delen. “Mijn vrouw is begin deze maand 30 geworden. Dat hebben we gevierd met een lekker etentje bij onze collega’s van restaurant ’t Vieremmershof in Daknam.”