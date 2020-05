Lokerse kappers bundelen krachten in aanloop naar heropening: “Zeg veilig vaarwel aan je ‘coupe corona’” Yannick De Spiegeleir

11 mei 2020

17u01 9 Lokeren Wie genoeg heeft van zijn of haar coronakapsel kan binnenkort opgelucht ademhalen. De Lokerse kappers hopen dat de Nationale Veiligheidsraad deze week het licht op groen zet om hun zaak te kunnen heropenen op maandag 18 mei. Henk Van Den Brom van HairPoint Coiffure in de Kerkstraat bracht twaalf Lokerse kapsalons samen. “Om onze klanten op een veilige manier te ontvangen, zal iedereen op afspraak werken.”

‘Laat het ons over haar hebben en hem niet vergeten’. Met die slogan willen Van Den Brom en zijn collega-kappers tonen dat ze allen staan te popelen om hun schaar en tondeuse opnieuw te bedienen.

“Zelf werk ik al 32 jaar zonder afspraak, maar nu kan het niet anders en gaan we mensen enkel ontvangen na reservatie”, zegt Van Den Brom. “We gaan naar de wensen van de klanten luisteren om hen een veilig gevoel te garanderen. Het volume van ieders kapperszaak zal bepalen hoeveel klanten je kan ontvangen. Strikt gezien mogen we er iets meer toelaten, maar in onze zaak gaan we maximaal 5 mensen per uur toelaten om de nodige afstand te kunnen garanderen. Jammer genoeg wachten we wel nog steeds op duidelijkheid van de overheid, maar 18 mei komt geen moment te vroeg. We liggen al 10 weken stil en ik kreeg al tientallen klanten aan de lijn om te informeren wanneer we terug opstarten.”

Knipbeurt onder de bomen

Ook de andere kappers nemen maatregelen. “We gaan plexiglas plaatsen en als het weer het toelaat zullen we ook haar knippen onder de bomen in de tuin van onze zaak. Dat hebben we ook al eens gedaan bij een verbouwing van onze zaak. Zelfs in ons tuinhuis heb ik een extra plaats voorzien”, zegt Lucie, die samen met haar dochter Anaïs kapsalon Singles hair in de Luikstraat runt. Anne De Cauwer van Haarstudio Ann overweegt eveneens om haar tuin te gebruiken als de weersomstandigheden het toelaten.

Marc Stremus van HAARzaak Stremus aan de Gentse Steenweg en Isabelle Van Hecke van Dirk De Witte in de Kerkstraat zijn blij dat ze terug aan de slag kunnen. “We hebben de afgelopen weken de tijd genomen om klusjes te doen in het huis en onze zaak, maar na verloop van tijd is dat lijstje ook afgewerkt”, lachen ze. Marc en Isabelle maken zich niet ongerust over hun gezondheid. Dat ligt anders bij Jill De Strycker van barbershop Haard, Baard en Snor. “Zowel voor mijn klanten als mijzelf wil ik eerst nog eens goed nadenken voor ik de zaak terug open. Ik ben zelf diabeet en dus risicopatiënt. Al merk ik ook dat de klanten zitten te wachten op een heropening. Ik heb alvast van de tijd gebruikgemaakt om mijn kapperszaak onder handen te nemen voor een metamorfose.”