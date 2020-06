Lokerse horecazaken bereiden zich voor op heropening: “Vragen aan trouwe klanten om samen een bubbel te vormen” Yannick De Spiegeleir

03 juni 2020

20u26 13 Lokeren Eindelijk mogen we vanaf volgende week terug op café en op restaurant. De Lokerse horecazaken pluizen de komende dagen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad uit om hun klanten zo goed mogelijk te ontvangen. “We hopen op goed weer en rekenen op het gezond verstand van de mensen”, zegt Barbara Dierinck van café Den Bokser.

Eigenlijk waren Barbara Dierinck en Carl Van Daele van Den Bokser van plan om nog twee weken te langer te wachten om hun café op de Markt van Lokeren te heropenen. Ze zijn volop bezig om hun zaak op te frissen. “Vandaag (woensdag, red.) kwam dan het nieuws dat je ook bubbels van tien personen mag ontvangen in plaats van de huidige vier. Daarom vonden we het niet langer verantwoord om nog langer te wachten.” Al blijven ze ook met vragen zitten. “Het is toch een beetje met een bang hartje dat we heropenen. Wat met onze gezondheid en die van onze klanten. Had de overheid misschien toch niet beter nog wat langer gewacht? Wij willen straks niet bekendstaan als de plek waar er een nieuwe broeihaard van COVID-19 is ontstaan.”

Bubbel van trouwe klanten

Sowieso wachten Barbara en Carl tot donderdag 11 juni om hun café effectief te heropenen. “We willen openen op een rustige dag en niet tijdens de drukte van de woensdagmarkt. Sowieso gaan we mensen vragen om als ze in bubbels van 10 personen komen om vooraf te reserveren. Verder zitten we ook gewrongen met trouwe klanten van de oudere generatie. Zij komen vaak alleen op café en momenteel moeten we alles halen uit de capaciteit die we hebben met de afstand van anderhalve meter. Daarom gaan we aan die mensen vragen om samen een bubbel te vormen. We hopen op goed weer én op het gezond verstand van de mensen.”

(lees verder onder de foto)

Luc Staessens, zaakvoerder van de Bokmolenhoeve in Lokeren én voorzitter van Horeca Vlaanderen, afdeling Waasland, is opgetogen dat de horeca terug aan de slag mag. “Wij staan te popelen om de mensen terug te ontvangen en dat gevoel is duidelijk wederzijds, want voor sommige avonden moeten we nu al mensen weigeren om dat de reserveringen vlot binnenlopen. We hebben er alles aan gedaan om ons goed voor te bereiden op de heropening.” Tegelijkertijd stelt Luc zich ook ernstige vragen bij sommige maatregelen. “Ik sta zelf achter een fornuis. In de keuken kan de temperatuur flink de lucht ingaan. Als je dan met een mondmasker moet werken en je mensen moet aansturen... begin er maar eens aan. Bovendien moet er anderhalve meter afstand tussen de verschillende bubbels blijven. In veel zaken, ook die van mij, betekent dat dat je de helft van je capaciteit verliest. Een alternatief is het plaatsen van doorzichtige wanden van 1,8 meter hoog, maar als je dat doet, waan je je meer in een spiegelpaleis dan op restaurant.”

Karin Mechant en Dago Caals van Brasserie De Molen staan paraat om op maandag 8 juni opnieuw klanten te ontvangen. “Doordat wij ook met 1,5 meter afstand moeten werken en wij toch binnen heel klein zitten, gaan wij ‘s avonds in twee shiften werken, van 17 tot 18.45 uur en vanaf 19 uur. We hopen op het begrip van onze klanten. We hebben bovendien een tent gekocht om optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte die we buiten hebben, ook als het slecht weer is.”

(lees verder onder de foto)

Bloedbad

Voor volkscafés zoals Bonaparte in de Schoolstraat wordt de heropening geen sinecure. “Ik snap dat de overheid de hinderpremie en het overbruggingsrecht stopzet, maar als je maar één derde van je cliënteel mag ontvangen, wordt het zeer moeilijk om rendabel te blijven. De maandelijkse vaste kosten moeten ook betaald worden. Ik verwacht een bloedbad in onze sector en hoop dat er toch nog extra steunmaatregelen op poten worden gezet. Sowieso ben ik voorbereid om iedereen in de loop van volgende week in veilige omstandigheden terug te ontvangen.”