Lokerse handelaars slaan handen in elkaar voor koppelverkoop Yannick De Spiegeleir

15 juli 2020

14u00 0 Lokeren Geen Lokerse Koopjesdag dit jaar en op de zomerkoopjes is het nog wachten tot 1 augustus. Om hun klanten een korting aan te bieden, starten de Lokerse handelaars vanaf woensdag 15 juli met een gezamenlijke koppelverkoopactie.

Wie twee of meerdere artikelen koopt bij krijgt een mooie korting. De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op hun etalage. “Want lokaal winkelen is niet alleen aangenaam en rustgevend maar bovenal veilig, weg van alle drukte. Zelfs in koppelverkoop-modus worden bij ons steeds de paskamertjes ontsmet na elke pasbeurt en de gepaste kleding steeds gestoomd vooraleer deze terug in de winkel gaat. Wie met de auto komt, kan aan de kaaien gratis parkeren en langs de vele terrasjes naar de winkels wandelen”, klinkt het.