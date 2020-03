Lokerse handelaars schakelen over op online verkoop: “Frietjes en planten via webshop bestellen” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2020

15u05 6 Lokeren Het zijn barre tijden voor de middenstand door de coronacrisis. In Lokeren trekken enkele handelaars hun streng door een webshop te lanceren. Bij Frituur ’t Hoeksken kan je je kleintje met stoofvlees vanaf donderdag online bestellen. Boutique Botanique fleurt de thuisblijvers en –werkers op met een bloemenabonnement.

Hoe voorzie ik mijn klanten op een veilige manier van frietjes? Lavrans Rzoska van Frituur ’t Hoeksken aan de Koning Albertlaan brak er deze week zijn hoofd over. In eerste instantie opteerde hij voor vakjes en een maximaal aantal klanten in de zaak, maar met de verscherpte maatregelen werd zijn creativiteit opnieuw op de proef gesteld.

“We waren al langer van plan om een webshop te lanceren. Daar hebben we nu vervroegd werk van gemaakt”, verduidelijkt Rzoska. Via frituurthoekskenlokeren.be kan je je bestelling doorgeven. “De frieten kunnen enkel buiten de zaak afgehaald worden en mensen kunnen een tijdsblok aanduiden om hun bestelling af te halen. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd opdagen. Door de crisis laten we de bestelkosten tijdelijk vallen als extra service.”

Weggeefactie

Ook bij Boutique Botanique in de Prosper Thuysbaertlaan gooien ze het over een ander boeg. Planten en bloemen blijven in deze moeilijke tijden in trek, want woensdag hield Wim D’Hollander met zijn zaak nog een weggeefactie waarbij voorbijgangers een plantje konden meenemen. “We hebben liever dat de plantjes een goede thuis krijgen dan dat ze in de vuilnisbak zouden belanden. Op nog geen halfuur tijd was alles weg.”.

Normaal lanceerde Boutique Botanique rond moederdag een nieuwe webshop, maar die komt vanaf vrijdag al online. “Door bloemen aan te kopen via onze website steun je niet alleen de lokale bloemist, maar ook de bloementelers die het ook bijzonder lastig hebben in deze omstandigheden”, zegt D’Hollander. “Je kan er ook voor kiezen om een bloemenabonnement te nemen. Voor de thuisblijvers en –werkers zorgen de bloemen voor een goed humeur en een betere concentratie.” Hij benadrukt dat er een strikte hygiëne gehanteerd wordt. “We werken van bij de kweker tot aan de voordeur van de klant op een steriele manier. We laten de bloemen achter en overhandigen ze niet en ze worden geleverd met watergel zodat ze lang vers blijven.” Meer info via www.boutiquebotanique.be.