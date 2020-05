Lokerse foorkramersfamilie bezorgt smoutebollen aan personeel en bewoners woonzorgcentrum Ter Durme: “Hopen dat we deze zomer nog op kermissen kunnen staan” Yannick De Spiegeleir

16u19 60 Lokeren Werkloos toekijken? Dat is niks voor de familie De Voghel – Hogie van het bekende kermiskraam ‘Brussels Gebak’. Zussen Gizèle en Joëlle Hogie verwenden hun oud-collega’s van woonzorgcentrum Ter Durme met verse smoutebollen.

Foorkramer zijn in coronatijden is allesbehalve een pretje. Nu het bedrijfsleven zich stilletjes aan terug op gang trekt en volgende week de winkels terug open mogen, wachten de ‘forains’ nog op een signaal van de overheid.

“We vragen gemeentebesturen met aandrang om nog geen kermissen af te lassen voor de Nationale Veiligheidsraad zich heeft uitgesproken over de zomermaanden”, zegt Denis De Voghel, man van Gizèle en medezaakvoerder van Brussels Gebak. “Onze kermiswagens staan al sinds de coronamaatregelen op stal. We hebben al ons materiaal gekuist en opgeblonken, maar we snakken nu echter naar een hoopgevend signaal. De Lokerse Feestweek is afgelast. Begrijpelijk want het is een massaevenement en gezondheid komt op de eerste plaats, maar als we ons jaar nog voor een deel willen redden, zullen we onze activiteiten deze zomer toch terug moeten kunnen opstarten. Na september stopt het hoogseizoen van de kermissen.”

Smoutebollen en frietjes aanbieden op afhaling is volgens de foorkramersfamilie geen optie. “Wij hebben zelf voedingskramen, maar ons nichtje Magaly en haar vader Jan hebben twee lunaparken. Een afhaaloptie is voor hen geen optie.”

Ondanks de moeilijke periode willen de foorkramers toch hun goed hart tonen. “Ik en Gizèle hebben in het verleden allebei nog gewerkt in woonzorgcentrum Ter Durme. Omdat het rusthuis zo zwaar getroffen werd door het coronavirus wilden we graag iets doen voor de bewoners en onze oud-collega’s. Voor elk van hen voorzien we 3 tot 4 smoutebollen.” Woonzorgcentrumdirecteur Bert Wouters nam het eerste pakketje met veel dankbaarheid in ontvangst. “Dit is een welkome opsteker voor onze mensen. We zijn Gizèle en Joëlle en hun familie zeer dankbaar, net als alle andere middenstanders en handelaars die ons al een hart onder de riem staken. Zo kregen we met Pasen ook heel wat chocolade bezorgd.”