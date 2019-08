Lokerse Feestweekmenu bij Amor Cibum Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

16u04 0 Lokeren Ook bij de middenstand leeft het enthousiasme rond de Lokerse Feestweek. Bij restaurant Amor Cibum kan je aanschuiven voor een Lokerse Feestenmenu.

Zo is één van de hoofdgerechten mosselen klaargemaakt in het Lokerse bier Cesar en gekruid met dragon, koriander en citroengras. Het gerecht is wel enkel te verkrijgen op reservatie. Amor Cibum is nog elke dag van de Lokerse Feestweek open van 18 tot 20.30 uur, behalve op zondag. Reserveren is mogelijk via 0472/57.22.27