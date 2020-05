Lokerse Feesten zet tickets en drankvouchers om in waardebon voor edities 2021 en 2022 Yannick De Spiegeleir

12 mei 2020

12u37 7 Lokeren Wie al een dagticket, een combiticket of drankvouchers had aangekocht voor de Lokerse Feesten krijgt in ruil een waardebon voor de editie van 2021 en 2022. Wie al een dagticket, een combiticket of drankvouchers had aangekocht voor de Lokerse Feesten krijgt in ruil een waardebon voor de editie van 2021 en 2022. De editie van 2020 werd noodgedwongen afgeblazen door het coronavirus

“De beste manier om ons te helpen, is om er gewoon volgend jaar terug massaal te zijn en je gekochte ticket bij te houden voor onze 2021-editie, waar we ons al met veel goesting terug hebben aangezet. Zo bouw je mee aan de toekomst van Lokerse Feesten en kunnen wij ons blijvend inzetten om je memorabele edities te bezorgen”, klinkt het in een persbericht.

De waarde van de tickets zal kunnen gebruikt worden voor online aankopen voor edities 2021 en 2022. Om je oude ticket/waardebon te verzilveren, heb je het barcodenummer op je aangekochte ticket nodig. Bij je volgende online-aankoop voor 2021 of 2022 kan je het barcodenummer van je ticket intikken als kortingscode.

Wie zijn ticket kocht bij partners zoals Fnac of Dranken Van Eetvelde wordt gevraagd om dat te registeren via via www.lokersefeesten.be/registreer. Meer info via www.lokersefeesten.be.