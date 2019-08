Lokerse Feesten wil toekomst vrijwilligerswerking veiligstellen: “Werkgroep om jongere generaties aan boord te halen” Yannick De Spiegeleir & Jeroen Desmecht

09 augustus 2019

12u34 0 Lokeren De vrijwillige inzet van meer dan 1.000 medewerkers geven de Lokerse Feesten een uniek karakter. Toch ontsnapt ook het stadsfestival niet aan de tendens dat jongere generaties steeds moeilijker te overtuigen zijn om zich onbaatzuchtig in te zetten. “We hebben een werkgroep opgestart om nieuwe vrijwilligers aan te trekken”, zegt voorzitter Timothy Heyninck.

Kleinschalig begonnen in 1975 zijn de Lokerse Feesten na de eeuwwisseling uitgegroeid tot één van de vaandeldragers van het Vlaams festivallandschap. Het lijstje van artiesten met wereldfaam dat het afgelopen decennium op de Grote Kaai aantrad, oogt indrukwekkend. Denk aan The Cure, The Beach Boys, Neil Young of deze editie The Chemical Brothers.

Toch blijft het stadsfestival na al die jaren draaien op de inspanningen van hardwerkende vrijwilligers: 1.182 om precies te zijn. De programmatie, het podium, de backstage of de togen: alles wordt in goede banen geleid door vrijwilligers. Indrukwekkend in een stad met iets meer dan 40.000 inwoners als je weet dat even verderop ook de Fonnefeesten een beroep doen op enkele honderden helpende handen.

Maar in tijden dat heel wat verenigingen en organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers kunnen ook de Lokerse Feesten niet op hun lauweren rusten. Onder leiding van Els De Pauw, verantwoordelijke van het artiestendorp, werd daarom een werkgroep in het leven geroepen die jongere generaties moet overtuigen om aan de slag te gaan op de Grote Kaai. “Met succes. Voor de opbouw van het festivalterrein kampten we al enkele jaren met een structureel tekort, maar door jongeren aan te spreken in jeugdhuizen hadden we dit jaar een overschot aan opbouwmedewerkers”, weet voorzitter Timothy Heyninck.

Familie

Bij Toog 5 tonen ze eveneens het goede voorbeeld. “Dit jaar hebben we opnieuw mensen moeten weigeren omdat er te veel kandidaten waren. De familiale sfeer is ons geheim. Letterlijk en figuurlijk”, verklappen neven Tom Zaman en Dries Clappaert. Hun nonkel Herman is toogverantwoordelijke en van de 20 vrijwilligers maken er maar liefst acht deel uit van de familie Zaman. “Zelfs voorzitter Timothy is een achterneef, maar eigenlijk zijn we één grote familie. Elk jaar organiseren we tijdens de Feesten onze ‘Grote Openingsreceptie’ een etentje met de partners en kinderen van alle vrijwilligers. Een heel belangrijk moment voor de groepsgeest. In het verleden zijn er nog groepen zoals Therapy! en Discobar Galaxie bij ons komen tappen. Als herinnering hangen er enkele gouden platen uit in onze toog.”

Ondanks het overaanbod aan kandidaten wordt de opvolging niet uit het oog verloren aan toog 5. “Zelf ben ik al sinds de jaren ’80 medewerker van de Feesten, toen we nog op de Oude Vismijn zaten. Ik geef mijn taak als toogverantwoordelijke door aan onze meest ervaren vrijwilligers. Enkel door jonge mensen kansen te geven, kunnen we de toekomst van de Lokerse Feesten veiligstellen.”