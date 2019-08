Lokerse Feesten verkiest recyclagebeker boven herbruikbaar exemplaar: “Waarborg vragen leidt tot financieel verlies” Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

11u15 2 Lokeren Met een grootschalige campagne en de inzet van extra medewerkers wil de Lokerse Feesten dit jaar minstens 90 procent van de wegwerpbekers of het festivalterrein recycleren. Afvalintercommunale IDM ziet het stadsfestival liever overschakelen op herbruikbare bekers. “Wij zijn niet tegen, maar dan moet er een oplossing bedacht worden voor het financieel verlies door het vragen van een waarborg”, klinkt het bij de Feesten.

Een filmpje op de Facebookpagina van IDM lokte deze week flink wat reactie uit. Op de beelden zijn onder meer overvolle vuilnisbakken op de Markt te zien en kuisen veegwagens de Grote Kaai proper na de doortocht van de metaldag. IDM-directeur Dirk Strubbe toonde zich op de sociale media een fel voorstander van de invoering van de herbruikbare beker. “Het is duidelijk op de beelden te zien. Je mag nog zo sterk inzetten op recyclage, een deel van de wegwerpbekers belandt bij de restfractie. De belastingbetaler draait op voor deze kost. Op de Gentse Feesten zijn de straten veel properder sinds het gebruik van de herbruikbare beker”, argumenteert Strubbe. “Maar ik wil zeker niet enkel de Lokerse Feesten viseren. Alle festivals en ook bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook in de kermiszone op de Markt laten sommige mensen hun afval achteloos op straat vallen.”

Bij de Lokerse Feesten zijn ze een andere mening toegedaan. “Wij zijn an sich niet tegen het invoeren van herbruikbare bekers, maar het vragen van een waarborg voor die bekers leidt tot een financieel verlies omdat mensen minder drinken. Dat hebben we bevestigd gekregen van organisatoren die een systeem met herbruikbare bekers hebben ingevoerd. Daar moet een alternatief voor worden uitgedokterd”, zegt Jan Cools. De oud-voorzitter van de Lokerse Feesten zet dit jaar zijn schouders onder een ambitieus recyclageproject.

Vanaf volgend jaar zijn festivals immers verplicht om herbruikbare bekers te hanteren óf minstens 90 procent van de wegwerpbekers en –flesjes in te zamelen. Op het stadsfestival staan enkele ‘muren’ waar festivalgangers hun beker in kunnen droppen en het bestaande Eco Team onder leiding van Maarten Van Achte en Evelien De Bruyne krijgt sinds deze editie de hulp van vijf extra vrijwilligers van Refu Interim: een tewerkstellingsinitiatief voor vluchtelingen. “Al tijdens het festival gaan we op pad om zoveel mogelijk bekers in te zamelen. We hebben ook een aparte hoek waar we alle afvalstromen handmatig sorteren”, verduidelijkt Jan Cools. “Verder betalen we dit jaar ook een externe firma om alle wegwerpbekers te verzamelen na afloop van elke festivaldag. Ik maak mij sterk dat we ons doel van minstens 90 procent recyclage zeker gaan halen.”