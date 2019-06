Lokerse Feesten verkiest inzameling wegwerpbekers boven herbruikbare exemplaren Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

15u14 3 Lokeren Bezoekers van de Lokerse Feesten blijven hun pint deze zomer uit een wegwerpbekertje drinken. Door bezoekers te sensibiliseren en ecoteams in te schakelen, wil het stadsfestival minstens 90 procent van haar afvalstromen recycleren. “We willen omzetverlies vermijden door het vragen van een waarborg voor herbruikbare bekers”, klinkt het.

Volgens een nieuw Vlaams decreet is het vanaf 2020 op alle evenementen in Vlaanderen, van schoolfeesten tot grote festivals, verboden om nog drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflessen. Behalve als organisatoren zich engageren om minstens 90 procent van de materialenstroom in te zamelen – vanaf 2022 wordt dat 95 procent.

“Wij kiezen voor de tweede optie en gaan zoveel mogelijk bekertjes inzamelen”, kondigde festivalvoorzitter Timothy Heyninck aaan op de ‘Lokerse Feesting’: het jaarlijks netwerkmoment voor de sponsors en medewerkers van de Lokerse Feesten. “Festivalbezoekers zullen hun bekertje in een speciale ‘bekermuur’ kunnen droppen en via de grote schermen op het plein zullen we hen ook warm maken om er gebruik van te maken. Als festival zetten we zelf vrijwilligers in om de bekers in te zamelen.” Oud-voorzitter Jan Cools, voorganger van Heyninck, zet mee zijn schouders onder het project. “Uiteraard hebben we ons geïnformeerd rond de invoering van herbruikbare bekers, maar van verschillende organisatoren, onder meer op de Gentse Feesten, vernemen we dat het leidt tot een omzetverlies van wel 15 procent. Als organisator ben je genoodzaakt om een waarborg te vragen voor de herbruikbare bekers, maar dat schrikt sommige mensen af om hun vriendengroep te trakteren omdat ze in eerste instantie twee keer zoveel euro’s moeten betalen voor een rondje. En ook voor ons festival blijft de drankenverkoop een heel belangrijke inkomenspost.”

365 dagen Lokerse Feesten

Naast het recyclageverhaal had het festivalbestuur van de Lokerse Feesten nog enkele nieuwigheden in petto. Zo krijgt de inkleding van het festivalterrein op de Grote Kaai deze zomer een nieuw kleedje: de ‘pakhuislook’ wordt vervangen door een decor in het teken van muziek. Daarnaast slaat het stadfestival de handen in elkaar met de lokale middenstand. De Lokerse beenhouwersbond creëerde een nieuw recept met kippenballetjes in een bruine saus op basis van Kaaiman, het huisbier van de Lokerse Feesten. “Voor de kruidensamenstelling hebben we samengewerkt met de Lokerse groothandel Jobo”, zegt slager Tony De Guchtenaere. De nieuwe hap zal verkrijgbaar zijn in de Lokerse Food Corner, net als een nieuw vegetarisch gerechtje dat op punt werd gezet door Guy Van de Velde, de verantwoordelijke van de Food Corner. Tot slot ontwikkelde delicatessenzaak Mozzarella op de Markt een Lokerse Feesten-kaas eveneens op basis van het aroma van het Kaaimanbier. “De kaas zal het hele jaar door verkrijgbaar zijn bij Mozzarella. Door deze samenwerking met de middenstand willen we niet enkel tijdens ons tiendaags festival, maar het hele jaar door, aanwezig zijn in Lokeren”, besluit Heyninck.

Het festivalprogramma van de Lokerse Feesten is al enkele weken rond. Headliners dit jaar zijn onder meer The Chemical Brothers, Oscar and The Wolf, Scorpions, The Offspring, Marco Borsato, Christine and The Queens en Charlotte De Witte. Meer info en tickets op www.lokersefeesten.be.