Lokerse Feesten strikken tweede headliner: Black Eyed Peas Yannick De Spiegeleir

23 januari 2020

19u26 3 Lokeren Nadat eerder Lionel Richie zijn komst bevestigde naar de Grote Kaai, pakken de Lokerse Feesten opnieuw uit met een straffe naam. Op zaterdag 1 augustus komen de Black Eyed Peas naar het stadsfestival.

De Amerikaanse formatie van will.i.am scoorde brak door met ‘Where is the Love’ en heeft ook andere wereldhits op haar naam zoals ‘Let’s get started’ en ‘Shut up’. In 2017 stapte zangeres Fergie uit de band. Zij zal er straks dus niet bij zijn op de Grote Kaai.

De Lokerse Feesten vinden dit jaar plaats van 31 juli tot en met 9 augustus. Meer info en tickets: www.lokersefeesten.be