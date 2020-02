Lokerse Feesten strikken André Hazes Jr, Clouseau én De Kreuners Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

10u27 38 Lokeren Liefhebbers van het populaire Nederlandstalige lied komen deze zomer zeker aan hun trekken op de Grote Kaai. Met Clouseau, De Kreuners en André Hazes Jr hebben de Lokerse Feesten drie publiekstrekkers beet voor zaterdag 8 augustus.

“André Hazes Junior is bezig aan de verovering van Vlaanderen en begin augustus is hij van plan om een overvol parkeerterrein in Lokeren uit zijn hand te doen eten”, klinkt het enthousiast bij het stadsfestival. Clouseau staat garant voor een avond vol hits. Een greep uit hun repertorium: Anne, Daar gaat ze, Altijd heb ik je lief, Alleen met jou of Laat me nu toch niet alleen.

De Kreuners staan al 42 jaar op het podium. Wie kent hun meezingers ‘Layla’, ‘Ik wil je’, ‘Nee oh nee’, ‘Zij heeft stijl’ niet uit het hoofd?

De ticketverkoop start meteen op www.lokersefeesten.be.