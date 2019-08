Lokerse Feesten paraat voor komst The Chemical Brothers: “15 ton materiaal om set op te bouwen” Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2019

16u04 7 Lokeren De meest indrukwekkende podiumproductie ooit op de Lokerse Feesten. Zo wordt het optreden van de Britse The Chemical Brothers vrijdagnacht aangekondigd. “We hebben ons podium uitgerust met extra steunpilaren om hun set mogelijk te maken”, zegt stagemanager Jonas Weyn.

“Het is niet dat we in Lokeren niks gewend zijn, maar de show en productie waarmee The Chemical Brothers gaan uitpakken zal van die aard zijn dat u uw eigen Instagram nog dagen gaat bombarderen met foto’s en filmpjes van het spektakel”, klinkt het op de website van het stadsfestival.

Programmator Peter Daeninck heeft dan ook hemel en aarde bewogen om de Britse danceformatie, bekend van hits als ‘Hey Boy Hey Girl’ en ‘Galvanize’ naar Lokeren te halen. “Eerst en vooral hadden we het geluk dat Werchter en Pukkelpop dit jaar niet in hun tourplanning pasten. Daarnaast hebben we zowel op financieel als productioneel een inspanning geleverd om hen over de streep te trekken.”

De podiumverantwoordelijken van de Lokerse Feesten, Jo De Vreese en Jonas Weyn, zullen het geweten hebben. “The Chemical Brothers brengen een set mee van 15 ton verdeeld over verschillende trailers die vrijdagochtend op de Kaai arriveren. We hebben dit jaar extra steunpilaren in het podium voorzien om hun act mogelijk te maken. Donderdagnacht beginnen we na het laatste optreden al aan de voorbereidingen en ’s ochtends gaan we opnieuw aan de slag tot laat in de middag. We zullen die dag weinig uren slapen, maar voor zo’n act zetten we graag een tandje bij”, lacht Weyn.

Daeninck is trots dat de iconische band straks in Lokeren zal aantreden. “Ze komen écht op het juiste moment. Met ‘No Geography’ hebben ze net een nieuwe straffe plaat uit en op het internet kan je een voorsmaakje vinden van wat je mag verwachten: hun liveshow op het Britse festival Glastonbury is te bekijken op Youtube.”

De programmator van de Lokerse Feesten gelooft ook in de chemie met de andere headliner van vrijdag: Charlotte De Witte. “Ze traden onlangs nog samen op in New York en The Chemical Brothers lieten zich zeer lovend uit over die samenwerking op sociale media.”

Omwille van gewijzigde routeplannen zijn beide headliners ook van positie gewisseld op de affiche. Charlotte De Witte start haar set al om 22.30 uur. The Chemical Brothers beginnen aan hun set om 00.45 uur. “De verkoop verloopt vlot, maar er zullen vrijdagavond nog tickets verkrijgbaar zijn aan de kassa”, aldus Daeninck. Ook via de website www.lokersefeesten.be kan je nog tickets aankopen.