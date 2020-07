Lokerse Feesten in de huiskamer: zes dagen lang radioshow vanuit een caravan Kristof Pieters

22 juli 2020

18u27 0 Lokeren Geen Lokerse Feesten dit jaar, maar de muziekliefhebbers krijgen wel een coronaproof alternatief voorgeschoteld. Tijdens de traditionele feestweek wordt zes dagen lang van 19 tot 22 uur een radioshow uitgezonden met Stijn Van de Voorde, Jolien Roets en Sofie Engelen. En trouw aan de Lokerse Feesten-traditie staat elke dag in het thema van een ander muziekgenre.

Met ‘Lokerse Feesten On Air’ kan je dus op een veilige manier vanuit je luie zetel, bubbel-BBQ of festivaltentje in je tuin genieten van de unieke Lokerse Feesten-sfeer. Vanuit een caravan wordt vanaf 31 juli elke dag radio gemaakt met hier en daar een live-opname van een vorige editie. De hosts Stijn Van de Voorde, Jolien Roets en Sofie Engelen krijgen ook bezoek van bekende gasten, verklappen enkele straffe verhalen vanachter de schermen en trakteren luisteraars op tickets voor de volgende editie. Er zijn ook een reeks livesessies gestreamd worden. Wie er allemaal langskomt, blijft voorlopig wel nog een goed bewaard geheim. De organisatoren van de Lokerse Feesten zullen regelmatig wel een tipje van de sluier lichten via de sociale media.

Stijn Van de Voorde mag op 31 juli de aftrap geven met punk als themadag. Jolien Roets neemt op 1 augustus over met Nederlandstalig werk en op 2 augustus komen lokale bands aan de beurt Op 7 augustus kan men gaan headbangen in de tuin op de metaldag met Sofie Engelen aan de knoppen. Jolien Roets mag op 8 augustus ook de themadag dance presenteren en op 9 augustus afsluiten met ‘Legends’.

Men kan het allemaal ook bekijken op één van bovenstaande dagen door tussen 19 en 22 uur te surfen naar www.lokersefeesten.be. Daar kan je alle actie vanuit de caravan live meemaken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.