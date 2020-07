Lokerse Feesten gaat On Air met festivalradio Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

22u03 0 Lokeren Geen Lionel Richie op de Grote Kaai, maar wel live radio vanuit het Casinopark in Sint-Niklaas. Dat is het alternatief dat de Lokerse Feesten voorschotelt in coronatijden.

De eerste van zes afleveringen werd gepresenteerd door Stubru-presentator Stijn Van De Voorde. Thibault Christiaensen van Equal Idiots was de special guest van dienst. “We hebben de caravan pas in juni aangekocht en hebben dan het idee op poten gezet om live radio te maken”, zegt ondervoorzitter Bart Nonneman. De Lokerse straatkunstenares Kitsune Jolene pimpte de caravan tot een waardige radiostudio, al was het vrijdagavond snikheet voor Stijn en zijn gasten op de warmste dag van het jaar.

“Normaal zouden we onze caravan ook op de Markt van Lokeren opgesteld hebben, maar dat was geen haalbare kaart meer door de stijgende besmettingscijfers”, zegt Nonneman. Ook zaterdag en zondag en volgend weekend kan je van 19 tot 22 uur luisteren en kijken naar de live-uitzendingen van Lokerse Feesten On Air.