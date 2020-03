Lokerse copywriter Cowiewriting deelt tips om thuis te werken Yannick De Spiegeleir

23 maart 2020

16u45 3 Lokeren Als copywriter is Lieselotte Cowie van Cowiewriting een ervaringsdeskundige in het thuiswerken. Voor werknemers die het minder gewoon zijn om vanuit ‘hun kot’ te werken, deelt ze vijf tips om je geest productief te houden.

1. Kleed je alsof je elk moment kan vertrekken naar je werk/een meeting/klantafspraak. Niet dat je per se een kostuum aan hoeft. De hele dag in pyjama zitten lijkt misschien leuk, maar bevordert je mood en productiviteit niet echt.

2. Beweeg een beetje, want dat houdt ook je geest fris te houden. Ga bijvoorbeeld lopen met een vriend of vriendin. Of wat denk je van een dance battle met een huisgenoot?

3. Hou contact met de buitenwereld. Fysiek zijn we nu wel even beperkt, maar sluit je alsjeblieft niet mentaal op. Blijf praten. Met klanten, leveranciers, vrienden, familie.

4. Je kan een planning opmaken. Bijvoorbeeld elk weekend voor de komende week. Structuur brengen in je dag helpt.

5. Extra creatieve boost? Misschien kan je ‘flow writing’ eens proberen. “Het is een techniek die ik vorig jaar leerde tijdens de Storytelling Academy-cursus van Mieke Bouma en Marciel Witteman”, zegt Lieselotte.

Hoe het werkt? Je neemt pen en papier. Je zet je timer op 10 minuten.

En je schrijft àlles -echt àlles- op wat in je opkomt. Of het nu het geluid van een vogel is tot hoe je je voelt of wat je vanochtend gedaan hebt. Zinnen mogen elkaar onderbreken, lettertekens hoeven niet. Alles stroomt gewoon meteen van je hoofd op het blad. “Flow writing helpt om je gedachten de vrije loop te laten gaan”, besluit Lieselotte.

