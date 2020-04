Lokerse chocoladeproducent Belfine schenkt 77.500 chocolade lekkernijen aan bpost en zorgpersoneel: “Positieve energie voor onze helden van hier” Yannick De Spiegeleir

09 april 2020

15u29 0 Lokeren 70.000 gedecoreerde chocolade lolly’s werden woensdag en donderdag verdeeld onder de bpost-medewerkers als beloning voor hun inzet. Belfine, een wereldspeler op vlak van chocolade holgoed en lolly’s, schenkt die uit solidariteit. Ook 7.500 personeelsleden van ziekenhuizen en woon- en zorgcentra ontvangen chocolade lekkernijen. “We hopen zo extra positieve energie hun richting uit te sturen”, vertelt Belfine-zaakvoerder en paashaas-van-dienst Luk Patyn.

Het zijn geen evidente tijden. Ook Belfine, gespecialiseerd in chocolade holgoed, wordt zelf niet gespaard door de coronacrisis. De chocoladefiguren en chocolade lolly’s, die met veel liefde en passie in Lokeren gemaakt worden, komen terecht in meer dan 36.000 verkooppunten over de hele wereld. Maar het coronavirus gooit roet in het eten van de paasperiode: traditioneel een hoogmis voor de chocolademarkt. Het bedrijf verwacht een verlies van 1 miljoen euro op de omzet en blijft met een deel van haar stock zitten omdat de vraag naar chocolade gedaald is door de crisis, maar wil niet bij de pakken blijven zitten.

En dus onderneemt het actie. Belfine wil in de eerste plaats de medewerkers van bpost een hart onder de riem steken. Elke dag opnieuw doorstaan de sorteerders, chauffeurs en postmannen en -vrouwen van bpost namelijk weer, wind én virus om brieven, pakketjes en kranten te bezorgen: een ongeziene inspanning, nu er zoveel producten geleverd worden omwille van de coronamaatregelen.

15 paletten met paaslekkernijen

Daarom schenkt Belfine 15 palletten met chocolade lollies om te verdelen aan alle bpost medewerkers over het hele land “Onze missie is mensen gelukkig maken, en dat willen we in deze moeilijke tijden meer dan ooit blijven doen”, glimlacht Patyn. “Zo wordt Pasen tijdens deze lockdown toch nog iets vrolijker.”

Bij bpost waarderen ze het warme gebaar enorm: “Het is een fantastische opsteker voor al onze medewerkers op het terrein in deze uitdagende periode. Ze zullen met smaak worden opgegeten.”

Chocolade voor de zorghelden

Ook de helden van de zorg worden niet vergeten door Belfine. Onder andere AZ Nikolaas, AZ Lokeren, OLV Aalst, en de 4 rusthuizen van vzw Samen Ouder en woonzorgcentra Ter Durme, Hof van Eksaarde en Ter Moere mogen tegen het paasweekend heel wat Belfine-lekkers verwachten. Goed voor meer dan 7.000 medewerkers. “Elke dag staan de mensen uit de zorg klaar om anderen te helpen. Als dank voor hun werk en toewijding krijgen ze van ons chocolade figuren en lolly’s”, besluit Patyn.