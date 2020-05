Lokerse bellemannen spreken videoboodschap in om 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog te vieren: “Wereldwijde actie” Yannick De Spiegeleir

08 mei 2020

18u18 1 Lokeren Bellemannen Bjorn Haegeman en Benny Philips herdenken vrijdagavond de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met hun videoboodschap sluiten ze zich aan bij een initiatief van Bruno Peek, ceremoniemeester van Queen Elizabeth.



De Lokerse bellemannen moeten het voorlopig stellen zonder evenementen, maar dat betekent niet dat ze werkloos toekijken. In hun boodschap bedankten ze iedereen voor hun inspanningen om de coronamaatregelen na te leven. “Van harte dank voor alle inspanningen die jullie, vandaag exact, sinds de voorbije 8 weken hebben geleverd, in wat ongezien is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, eveneens vandaag op 8 mei precies 75 jaar geleden. Vanaf komende zondag en maandag kunnen ook wij heel miniem en met zeer kleine stapjes een weer iets ander leven binnenstappen. We zijn er echter nog niet.”

Ook het zorgpersoneel kreeg lof van Bjorn en Benny. “Laat ons ieder van hen mee herdenken in deze hulde, gebracht door bellemannen overal ter wereld, aan de helden van de Tweede Wereldoorlog.”