Lokerse beleggers leggen beursregels bloot: infoavond met Jan Longeval Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

12u38 0 Lokeren Op woensdag 16 oktober verzamelen Lokerse beleggers in het Cultureel Centrum voor een heuse beleggershappening. Omdat beleggen op de beurs heel wat valkuilen met zich mee brengt, hebben ze een topspreker uitgenodigd.

Onder de titel “De beurs, uw grootste vriend of uw grootste vijand,” komt de uit het Waasland afkomstige Jan Longeval vertellen over hoe men beter kan beleggen voor een beter leven. Jan Longeval blijkt niet alleen een heerlijke verteller maar ook een van ’s lands grootste onafhankelijke experts op het vlak van beurs en beleggen. Hij doceert portefeuillebeheer aan de Vlerick Business School. In de jaren tachtig stond hij mee aan de wieg van het professioneel vermogensbeheer in België en hij was de eerste in Europa om behavioral finance toe te passen op de beurs. Begin dit jaar kwam zijn eerste boek ‘God dobbelt niet op de beurs’ uit. Het boek werd meteen onthaald als de beleggingsbijbel, onmisbaar om de talrijke beleggingsvalkuilen te vermijden.

De beleggersavond is een initiatief van de Lokerse beleggingsstudieclub InvestMasters. Secretaris Wim Annerel: “In tijden van extreem lage rente en met het vooruitzicht van de vergrijzing, is goed beleggen meer dan ooit noodzakelijk om je levensstandaard op peil te houden. Maar de meeste beleggers kijken aan tegen dramatisch slechte beleggingsprestaties omdat ze de wetten en de regels van de beurs niet kennen. Jan Longeval legt deze wetten en regels bloot.”

Meer info en inschrijven: http://bit.ly/beursbeter en investmasters@telenet.be