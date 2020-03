Lokers bedrijf Q-food biedt vlees- en veggiepakketten aan via afhaalpunten Yannick De Spiegeleir

17 maart 2020

17u10 0 Lokeren Door de coronacrisis vragen heel wat mensen zich af hoe ze snel en veilig aan voeding komen. Het Lokerse bedrijf Q-food reikt een helpende hand. “We lanceren een service die mensen toelaat om in één pakket vlees en veggie aan te kopen”, zegt Luc Verhulst van Q-food.

De werkwijze is als volgt: je bestelt een pakket online, betaalt via Payconiq. “Twee dagen later kan je het alle rust kan afhalen in Lokeren of Eke nabij Gent.

Vlees en veggie

De inhoud van één pakket: 4,6 kg vlees (5 biefstukken, 5 kalfsworsten, 1 kg gehakt, 5 schnitzels, 5 kipfilets), drie charcuterieproducten (gekookte ham, salami, hespenworst en kalkoenham: 4 x 250 gr), 300 gr gesneden jonge gouda kaas, 6 veggie quiches van 200 gr en 10 veggie spinazieburgers van 80 gram. Voor het volledige pakket betaal je 100 euro.

Alle producten hebben een lange houdbaarheid. Bestellen kan via pakket@q-food.be. “Klanten bestellen voor 13 uur het aantal pakketten en kunnen twee dagen later hun pakket afhalen in Lokeren of Eke tussen 10 en 14 uur”, zegt Verhulst. “Via de Payconiq-app betaal je het bedrag op het moment van je online bestelling. Je krijgt van ons een bevestiging van de bestelling per mail.”