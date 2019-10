Lokers bedrijf helpt omgeving Notre Dame loodvrij te maken Yannick De Spiegeleir

31 oktober 2019

12u51 1 Lokeren De Lokerse onderneming Hevadex heeft een reinigingspasta ontwikkeld om de omgeving van de Parijse Notre Dame loodvrij te maken na de verwoestende brand die er woedde in april.

Het dak van de Notre-Dame bestond uit meer dan 400 ton lood waarbij een groot deel in de brand opging. De looddeeltjes kwamen onder meer op het plein voor de kathedraal en in de nabijgelegen straten terecht. En dat is niet zonder gevaar: het inademen van grote hoeveelheden looddeeltjes kan leiden tot een loodvergiftiging.

De werkzaamheden aan de kathedraal zijn nu dan ook tijdelijk stilgelegd en het is de hoogste prioriteit om de aanwezige looddeeltjes te verwijderen. Herman Van Damme, CEO van Hevadex, licht het reinigingsproces toe: “De kant-en-klare reinigingspasta wordt met spuitapparatuur aangebracht op de pleinen en straten rond de Notre Dame, in een eerste fase goed voor zo’n 5000m². Tijdens de nodige droogtijd - afhankelijk van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid – van enkele dagen adsorbeert deze pasta de onderliggende roet- en looddeeltjes en droogt deze op tot een egale folie. Deze folie wordt vervolgens manueel verwijderd samen met de looddeeltjes die zijn verankerd in de film zodat ze zich niet meer kunnen verspreiden met de wind of regen.”