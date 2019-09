Lokeren treedt opnieuw toe tot Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

12u53 0 Lokeren Na tien jaar afwezigheid heeft het Lokerse stadsbestuur beslist om vanaf volgend jaar opnieuw deel uit te maken van het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD): een samenwerkingsverband om het landschap, de natuur en erfgoed te versterken.

Gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen) is verheugd met het nieuws. “In 2017 heb ik namens onze fractie nog de voordelen van een toetreding aangekaart: ondersteuning bij het openleggen van poelen en verlande grachten, het in kaart brengen van trage wegen, het beheer van landschappelijk erfgoed, natuurrecreatie en -educatie.” Het officiële moment van aansluiting is voorzien in februari 2020 bevestigt het Lokers stadsbestuur. “Eindelijk. Dit kan het begin worden van een mooi verhaal, als het bestuur, landbouwers en natuur- en erfgoedverenigingen de kansen die dit RLSD biedt, willen aangrijpen om samen in Lokeren landschap, natuur en erfgoed te versterken”, aldus Debbaut.

Voor meer info over het RLSD, zie www.rlsd.be.