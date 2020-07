Lokeren-Temse lanceert inschrijvingssysteem voor oefenwedstrijden en eerste training Yannick De Spiegeleir

07 juli 2020

17u00 2 Lokeren Op 20 juli hervat KSC Lokeren - Temse de trainingen. De eerste oefenwedstrijd is gepland op zondag 26 juli. Rekening houdend met de coronamaatregelen lanceert de club een inschrijvingssysteem vanaf 13 juli waarbij abonnees voorrang krijgen.

Iedereen die voor 12 juli online een abonnement aankoopt via de clubwebsite kan registreren voor onderstaande events die plaatsvinden in juli. Praktische info over deze reservatiemodule wordt de komende dagen bekendgemaakt.

“Gezien iedereen uitkijkt naar het nieuwe seizoen en de heropstart openen we de eerste training van dit seizoen (maandag 20 juli, 19.30) voor een beperkte groep van 350 fans die intekenen via het reservatiesysteem (gratis evenement)”, klinkt het.

De eerste oefenwedstrijd wordt gespeeld thuis, op Daknam, zondag 26 juli omstreeks 16 uur tegen Sint-Niklaas. Ook hier voorziet de club 350 plaatsen voor de fans aan de prijs van 10 euro per ticket. Het laatste event in juli is de verplaatsing naar de buren van VW Hamme (29 juli om 19 uur). De club krijgt hiervoor 200 tickets (10 euro per ticket).

Op al de bovenstaande events kan je inschrijven (indien in bezit van een digitaal abonnement) vanaf maandag 13 juli 12 uur. De reservatiemodule wordt aangekondigd op de website www.sporting.be.