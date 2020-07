Lokeren overschrijdt alarmdrempel: 11 positieve gevallen in laatste 7 dagen Yannick De Spiegeleir

28 juli 2020

11u50 7 Lokeren In Lokeren zijn de laatste week 11 nieuwe COVID 19-besmettingen vastgesteld. Met 41.690 inwoners betekent dat dat Lokeren 26 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl de alarmdrempel op 20 ligt.

Uit de cijfers van Sciensano op gemeentelijk niveau blijkt de ernst van de situatie. De stad besliste gisteren al om de lokale coronamaatregelen te verscherpen. Zo worden alle evenementen tot minstens eind augustus opgeschort en wordt er werk gemaakt van lokale contactopsporing. Ook mondmaskers zijn verplicht in de bebouwde kom en op drukke plaatsen zoals de parkings van baanwinkels. In onze regio zit ook Moerbeke sinds vorige week boven de drempel van 20 besmetting per 100.000 inwoners met 4 inwoners die positief testen op het COVID-19 virus. In Temse, dat vorige week nog de alarmdrempel overschreed, is de situatie intussen iets beter. Met 3 nieuwe besmettingen in de laatste 7 dagen duikt de gemeente terug onder de drempel.