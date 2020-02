Lokeren is meest romantische gemeente van Waasland: vier koppeltjes trouwen op Valentijnsdag

Ook in Sint-Niklaas drie koppels, elders één of geen Yannick De Spiegeleir

14 februari 2020

14u58 13 Lokeren Lokeren blijkt de meest romantische gemeente te zijn van het Waasland. Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, trouwden er maar liefst vier verliefde koppels. Ook in Sint-Niklaas is het druk met drie huwelijken.

Cupido schiet zijn liefdespijlen aardig rond in de Durmestad. Deze namiddag voltrekt schepen van Burgerlijke Stand Claudine De Waele vier huwelijken. Eric Foket en Micheline Van Hauwaert kozen heel bewust voor Valentijnsdag om te trouwen voor de wet. “Dit is een écht liefdeshuwelijk dus we wilden allebei heel graag trouwen op deze dag. We vreesden even dat er geen plaats meer zou zijn, maar gelukkig bleek dat geen probleem", aldus het kersvers getrouwd koppel.

Donderdag populairder

In Sint-Niklaas staan er drie huwelijken op het programma. “Volgende week donderdag, 20-02-2020, is nog populairder als trouwdatum. Dan voltrekken zich vier huwelijken in onze stad”, klinkt het daar.

Elders in het Waasland blijkt het enthousiasme om te trouwen in het Waasland gematigd. Zowel in Beveren, Moerbeke als Sint-Gillis-Waas geeft telkens één koppel het jawoord aan elkaar. In Stekene, Kruibeke, Waasmunster en Temse houdt Cupido zijn pijlen op zak. “Vrij uitzonderlijk. Meestal stapt toch minstens één koppeltje in het huwelijksbootje op Valentijnsdag”, klinkt het bij de Dienst Burgerzaken van Temse.