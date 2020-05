Lokeren gastheer voor BK veldrijden in 2023: “Ponton over Durme aan toekomstig Heirbrugpark” Yannick De Spiegeleir

25 mei 2020

08u53 26 Lokeren Het Belgisch Kampioenschap veldrijden komt in 2023 naar Lokeren. De gemeenteraad zet maandagavond het licht op groen voor de organisatie door vzw Rapencross. De stad maakt meer dan 250.000 euro vrij om de organisatie naar Lokeren te halen. “We plannen de bouw van een ponton over de Durme van Park Ter Beuken naar het toekomstig Heirbrugpark”, zegt Bram De Brauwer van vzw Rapencros.

Amper twee jaar geleden maakte Lokeren haar debuut op het internationale cyclocrosstoneel. De Kruibeekse Poldercross stond toen eenmalig zijn plaats af aan de Lokerse Rapencross omdat de Wase buren toen zelf de gastheer waren voor het BK.

In 2023 zal die eer Lokeren zelf te beurt vallen. Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023 maken de beste Belgische veldrijders op en rond de flanken van Mont Henri onderling uit wie één jaar lang met de Belgische driekleur mag rondrijden. “Met deze organisatie kunnen we de lacune opvullen die in Lokeren ontstond na het wegvallen van de aankomst van de Omloop”, zegt De Brauwer.

Ponton over Durme

Ook het parcours belooft een blikvanger te worden. De Brauwer en zijn kompanen gooiden eerder dit jaar al hoge ogen met een ponton over de Schelde voor het BK veldrijden in Antwerpen. Dat huzarenstukje willen ze ook in Lokeren herhalen met een ponton over de Durme van Park Ter Beuken naar het toekomstige Heirbrugpark. Ook de flanken van Mont Henri in datzelfde Park Ter Beuken zullen opnieuw een hoofdrol spelen.

Fietsend Lokeren

Schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) is enthousiast. “Het Belgisch kampioenschap 2023 in onze stad wordt een niet te missen afspraak. We willen deze opportuniteit ook gebruiken om een campagne op poten te zetten in het teken van ‘fietsend Lokeren’”, zegt de Ridder, zelf een fervent wielrenster.

In afwachting van het BK in 2023 mogen de wielerliefhebbers nog enkele afspraken aanstippen in de agenda. Zo vindt op zaterdag 12 september een nieuwe editie plaats van de Rapencross. Amper een week later volgt op zondag 20 september al het BK wielrennen op de weg voor heren elite zonder contract en beloften. Beide evenementen zijn wel onder voorbehoud van groen licht van de Nationale Veiligheidsraad. Ook in het najaar van 2021 volgt een editie van de Rapencross.

De komende twee veldritseizoenen strijken grote namen zoals Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Toon Aerts kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck en opkomend talent Thibau Nys dus neer aan de oevers van de Durme om de strijden voor het eremetaal. De Rapencross wordt bovendien de officiële opener van het internationaal veldritseizoen.