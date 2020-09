Lokeren en Zwijndrecht treden toe tot Erfpunt Yannick De Spiegeleir

24 september 2020

21u37 0 Lokeren In zijn nieuwe beleidsplan wil Erfpunt zich verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedactoren in het Waasland. “We zijn erg verheugd om Lokeren en volgend jaar ook Zwijndrecht te verwelkomen binnen onze intergemeentelijke samenwerking”, zegt voorzitter Johan Smet.

Vier jaar na zijn erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) heeft Erfpunt een intensieve werking rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uitgebouwd. Om de dienstverlening naar de Wase gemeenten en erfgoedzorgers nog te verbeteren werd eind 2019 in functie van een nieuw beleidsplan een participatietraject uitgerold.

Via diverse forums (met vertegenwoordigers van de gemeenten) en een erfgoedcafé (voor het grote publiek en de sector) werden noden en kansen voor het Waas onroerend erfgoed in kaart gebracht. Ook niet-aangesloten Wase gemeenten zoals Lokeren en Zwijndrecht namen deel aan het participatietraject. Lokeren nam begin dit jaar het initiatief om tot Erfpunt toe te treden; Zwijndrecht zal deze stap zetten in 2021.

“Ons erfgoed laat ons niet onbewogen”, stelt Lokers schepen Marina Van Hoorick (Open Vld). “We kunnen bij Erfpunt beroep doen op hun expertise inzake dossiers rond erfgoed, archeologie, funerair erfgoed. Samen met onze archivaris kunnen we zo het verleden bewaren en inventariseren.”

Het Waas onroerend erfgoed staat voor vele uitdagingen: het herbestemmen en herwaarderen van monumenten, het waarderen van waardevol bouwkundig erfgoed, het opmaken van een beleid rond funerair erfgoed, het in kaart brengen van landschappelijk erfgoed, maar ook het plaatsen van Wase archeologische onderzoeksresultaten in een Vlaams of internationaal kader.