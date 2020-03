Lokeren en Moerbeke verduidelijken richtlijnen rond coronavirus: “Enkel in ziekenhuis na doorverwijzing van de huisarts” Yannick De Spiegeleir

15 maart 2020

14u21 116 Lokeren Via een gezamenlijke mededeling hebben de stad Lokeren, de gemeente Moerbeke, de huisartsenvereniging der Durmestreek en het AZL nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot het coronavirus.

“Via deze weg willen we, samen met het stads/gemeentebestuur, in nauw overleg met de huisartsen en het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, jullie wijzen op het belang van de opvolging van de richtlijnen die de overheid heeft gedeeld via de media. De belangrijkste bronwebsite hierbij is www.info-coronavirus.be”, zeggen burgemeesters Filip Anthuenis en Robby De Caluwé.

“De grote besmettelijkheid van COVID-19 en de snelle evolutie van de aandoening verantwoorden de beperking van bijeenkomsten, de nood aan hand- en hoesthygiëne en de ‘social distancing’ (niet groeperen en minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar).”

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier te werk :

• Je kan het ziekenhuis enkel in na een doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen. De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. Alle andere ernstige ziektes en aandoeningen kunnen wel nog via spoed aangemeld worden. Bij voorkeur na doorverwijzing van een huisarts. De routinebehandelingen worden uitgesteld.

• Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Uitzonderingen: enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Dit geldt ook op de dienst spoedgevallen. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal. Hierna krijg je de juiste instructies. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.

• De huisartsen doen geen vrije consultaties meer. De online agenda wordt tijdelijk onbeschikbaar. Wie toch de huisarts wenst te zien, maakt telefonisch een afspraak. Zo willen we de patiënten met luchtweginfecties scheiden van de anderen. Een dergelijke aanpak en behandeling moet een verdere verspreiding van het coronavirus beperken.

• De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Indien nodig, vragen we om langs te komen naar de praktijk nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt.

• Ook tijdens het weekend probeer je je eigen huisarts eerst telefonisch te bereiken. Bij afwezigheid zal hij naar de wachtdienst doorverwijzen:

09/348.78.78 voor Lokeren

09/349.64.74 voor Eksaarde-Moerbeke

Zorg ervoor dat je bij een consultatie steeds je e-ID meeneemt.

Meer info of vragen?

De wachtdiensten van de huisartsen krijgen bijzonder veel oproepen over het coronavirus. Wie vragen heeft, maar zich niet ziek voelt of geen dokter nodig heeft, belt het best naar het speciale noodnummer 0800/14 689 om de druk op onze huisartsen niet te verhogen.