Lokeren brengt scholenveldloop naar de speelplaats Kristof Pieters

03 september 2020

15u47 2 Lokeren De stad Lokeren werkt aan een alternatief voor de scholenveldloop die normaal gezien eind september gepland is, een evenement waar jaarlijks 700 leerlingen zich met elkaar kunnen meten op de Oscar Van Rumst-atletiekpiste. Door de coronamaatregelen kan de scholenveldloop in zijn gekende vorm niet doorgaan. Onder het motto ‘Breng de scholenveldloop naar jouw school!’ wil het stadsbestuur nu alle Lokerse lagere scholen stimuleren om met de eigen klas of schoolbubbels aan de slag te gaan.

Onder leiding van de sportleerkrachten worden de leerlingen — tijdens de lessen lichamelijke opvoeding — aan een fysiek voorbereidingsprogramma onderworpen. Dit zal hen voorbereiden op hun sportieve slotapotheose, een loopwedstrijd in de veilige bubbel van de school. “Als stad zien we de scholenveldloop namelijk als een uitgelezen kans om de fysieke fitheid van onze kinderen opnieuw op peil te brengen na een lange – soms passieve – zomervakantie”, zegt schepen van sport Marjoleine de Ridder. “Bovendien leert het onze kinderen hun fysieke grenzen te ontdekken en verleggen. Het ‘samen bereiken van de eindmeet’ draagt bij tot een gevoel van samenhorigheid en succesbeleving. Allemaal belangrijke waarden in de ontwikkeling van onze kinderen.”

Kans op mooie beloning

De scholen worden ook vanuit de schoolsportfederatie MOEV gestimuleerd om aan dit concept deel te nemen. Scholen die deelnemen maken kans op een mooie beloning van 400 euro voor de aankoop van sportmateriaal. Ook de sport en jeugddienst voorziet in prijzen. Via loting maken de deelnemende scholen kans op een gratis springkasteel op school gedurende één week. En er is er nog een extra beloning voor de top 3 van elke klas. Zij kunnen hun school vertegenwoordigen op een heus Lokers kampioenschap dat zal doorgaan op de stedelijke atletiekpiste.

De schepen ziet nog een groot pluspunt aan deze actie: “We bereiken immers niet alleen de sportievere kinderen om deel te nemen. Omdat zowel het voorbereidingsprogramma als de scholenloop plaatsvindt binnen de reguliere schooltijden, kunnen we alle Lokerse leerlingen activeren.”